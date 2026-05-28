Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 62 дрона ВСУ над регионами страны

ВС РФ отбили массированную атаку дронов ВСУ ночью 28 мая.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 62 дрона ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

Вражеские беспилотники были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областях, в Республике Крым и над акваторией Азовского моря, добавили в оборонном ведомстве.

Накануне российские войска уничтожили наемников ВСУ в селе Избицкое в Харьковской области. ВС РФ ударили по скоплению личного состава 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады армии Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие освободили два приграничных населенных пункта в Сумской области. Под их контроль перешли поселки Запселье и Рясное.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше