Российские силы ПВО уничтожили за ночь 62 дрона ВСУ над регионами страны

Силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 62 дрона ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.
Вражеские беспилотники были ликвидированы в Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областях, в Республике Крым и над акваторией Азовского моря, добавили в оборонном ведомстве.
Накануне российские войска уничтожили наемников ВСУ в селе Избицкое в Харьковской области. ВС РФ ударили по скоплению личного состава 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады армии Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие освободили два приграничных населенных пункта в Сумской области. Под их контроль перешли поселки Запселье и Рясное.