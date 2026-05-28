Жительницу Дагестана осудили в Ростове за пособничество террористам

Южный окружной военный суд приговорил женщину к 8,5 годам общего режима.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершился судебный процесс по делу о спонсировании терроризма. Перед судом предстала женщина, которая полностью признала свою вину в совершении преступления.

Следователи доказали, что летом 2022 года подсудимая находилась в Махачкале. Оттуда она отправила на чужой счет более 818 тысяч рублей. Эксперты выяснили, что эти средства предназначались для запрещенной в России террористической организации.

Суд приговорил обвиняемую к лишением свободы на срок восемь лет и шесть месяцев. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

