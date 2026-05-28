Жителя Пестрецов арестовали по обвинению в покровительстве проституткам

Как сообщает пресс-служба райсуда, гражданин подозревается в совершении преступлений. Среди них — общее покровительство женщинам, предоставлявшим услуги интимного характера на 829 км федеральной трассы М-7 «Волга». Отчасти это выражалось в том, что он не привлекал их административной ответственности.
По версии правоохранителей, злоумышленник при этом использовал свое должностное положение, а также авторитет и иные возможности, имеющиеся у него благодаря занимаемой должности. О том, какую именно должность и в какой структуре занимал подозреваемый, в сообщении пресс-службы райсуда не указано.
Подозреваемый арестован до 20 июля 2026 года. О заключении его под стражу ходатайствовал следователь по особо важным делам Высокогорского МРСО СУ СКР по РТ.