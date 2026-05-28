В Ростовской области спасатели достали из реки тело мужчины

В Красном Сулине Ростовской области завершились четырехдневные поиски сорокатрехлетнего местного жителя. Как оказалось, он утонул. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Трагедия произошла на реке Гнилуша в районе местного парка. Спасатели обнаружили погибшего в полутора метрах от берега 27 мая.
Мужчина пропал еще двадцать четвертого мая, и все это время его искали. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося происшествия.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в водохранилище, расположенном в донской столице, утонул мужчина. Трагедия произошла в апреле.
