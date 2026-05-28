В Ростовской области в минувшие сутки произошло девять пожаров

В Ростовской области минувшие сутки 27 мая выдались напряженными для сотрудников экстренных служб. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, спасатели боролись с девятью пожарами, носившими техногенный характер. Также специалисты выезжали на ликвидацию последствий четырех ДТП.
— Всего в работе были задействованы 128 человек, привлекались 32 единицы техники, — рассказали в региональном ГУ МЧС.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что в Таганроге при падении обломков ракеты загорелись автомобили. Обломки упали на улице Циолковского.
