Рабочего прижало автоматическим укладчиком в Уфимском районе

Инцидент случился на участке камнеформовки предприятия ООО «Аврора».

Источник: Башинформ

24 мая в селе Чесноковка Уфимского района 58‑летний формовщик железобетонных изделий ООО «Аврора» получил тяжелую травму. Об этом сообщает Гострудинспекция Башкирии.

Инцидент случился на участке камнеформовки производственного подразделения предприятия. По предварительным данным, работника сбил с ног и прижал к поддону автоматический укладчик — механизм, который в штатном режиме размещает на поддонах готовую продукцию.

Пострадавшего оперативно госпитализировали. Врачи диагностировали у него тяжелую травму. Сейчас медики оценивают состояние пациента и оказывают всю необходимую помощь.

Государственная инспекция труда начала расследование происшествия. Специалисты изучат условия труда, проверят техническое состояние оборудования, оценят соблюдение норм охраны труда на предприятии и восстановят последовательность событий.