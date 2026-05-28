Сирены завыли в пяти районах Воронежской области ночью

Режим непосредственного удара дронов действовал от семи до восьми часов.

27 мая в 22:28 вой сирен встревожил жителей Острогожского и Лискинского районов. В муниципалитетах объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В 22:57 завыли сирены в Бутурлиновском и Бобровском районах, в 0:14 28 мая — в Богучарском районе. Во всех муниципалитетах ее отменили в 7:24.

Что касается режима атаки дронов, то он продержался чуть более девяти часов — с 22:18 27 мая до 7:24 28 мая.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 27 на 28 мая перехвачены и уничтожены 62 украинских БпЛА самолетного типа над территориями шести регионов, включая Воронежскую область, и над акваторией одного моря.

