Челябинца осудили на 17 лет за госизмену и призывы к терактам

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Мужчину, который являлся сторонником проукраинской идеологии, задержали в марте 2024 года. Сотрудники ФСБ установили, что он переводил деньги военной организации, деятельность которой направлена против безопасности России. Кроме того, житель региона разместил в интернете призывы к терроризму и экстремизму.
Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, затем его переведут в колонию строгого режима.