В Находке пятилетний ребёнок утонул в пруду

Ранее Life.ru писал, что в Башкирии за день утонули двое подростков. Первый трагический случай произошёл в селе Салихово Чишминского района. Там во время купания погиб 15-летний подросток. Ещё одного подростка ищут в городе Дюртюли. По предварительным данным, мальчик отправился на рыбалку к местному водоёму. На берегу нашли его вещи и одежду.