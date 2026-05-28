Пособники мошенников нацелились на память о погибших участниках СВО

Пособники мошенников теперь рискуют стать обвиняемыми по уголовным статьям «Государственная измена» и «Шпионаж». Новый вид преступного заработка предполагает фотографирование надгробий участников специальной военной операции или «Аллей героев», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Преступники обещают денежное вознаграждение за передачу «работодателю» снимков мемориальных объектов. Содержащиеся на них персональные данные используют для воздействия на родственников погибших военнослужащих. Им звонят от имени представителей Минобороны России и сообщают о якобы положенных выплатах от ведомства или наградах.
Собранную информацию также передают в разведывательные подразделения противника для применения, в том числе, в информационно-психологических операциях, направленных на дестабилизацию обстановки в России.
Как уточнили в МВД России, за этими «вакансиями» стоит целенаправленная работа спецслужб недружественных стран и мошеннических кол-центров. За участие в подобных действиях гражданам России грозит уголовная ответственность по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Санкция — от 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. В отношении иностранных граждан, согласившихся на такой «заработок», будут возбуждены уголовные дела по статье 276 УК РФ «Шпионаж».