Под Ростовом из-за урагана повреждены более 15 машин и обесточены дома

В Таганроге Ростовской области накануне, 27 мая, из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение. Ураган обрывал ветви и линии электропередач.
В службу спасения поступило больше трех тысяч звонков. Горожане массово жаловались на отключение света и упавшие деревья. Труднее всего пришлось людям в садоводческих товариществах на Мариупольском шоссе, а также на улицах Нестерова, Чайковского, Таврической, Бериева, Дзержинского, Морозова.
Глава администрации Светлана Камбулова сообщила, что было повреждено более 15 машин.
— Аварийные бригады энергетиков принимают меры по восстановлению электроснабжения. Работа ведется и будет продолжаться в круглосуточном режиме. Подготовлены все необходимые ресурсы и резервные бригады, — сказала глава администрации Таганрога.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram.