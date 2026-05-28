БПЛА ударили по зданию облсуда в Нижнем Новгороде

Ранним утром 28 мая Нижегородская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Силами противовоздушной обороны было сбито несколько вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём MAX-канале, подчеркнув, что оперативные службы региона сейчас действуют в усиленном режиме.
В результате падения обломков в Нижнем Новгороде зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания, которым оказался областной суд. Возгорания не произошло. Глава города Юрий Шалабаев добавил, что сигналы от местных жителей в Нижнем Новгороде и Кстове сейчас проверяют сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС.
По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. На месте инцидента продолжают работать профильные специалисты. Напомним, что из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства с 4:01 утра местный аэропорт работает в особом режиме. Власти просят нижегородцев сохранять спокойствие.