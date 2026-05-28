Мошенничество с жильем и кредитным картами: белоруса арестовали в Италии

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Гражданин Беларуси арестован в Италии по делу о масштабной схеме интернет-мошенничества с клонированными банковскими картами и фиктивной арендой жилья, об этом сообщает Финансовая гвардии страны.

Источник: Guardia di finanza

Всего под следствием находится 17 человек, среди которых также граждане Италии и Польши.

По данным итальянских правоохранителей, преступный синдикат действовал в городах Анцио и Неттуно (расположены в области Лацио). В период с 2022 по 2025 год группировка совершила более 1600 мошеннических действий против граждан Италии и других стран на общую сумму около 575 тысяч евро.

Организация действовала с помощью сложной мошеннической системы. Ее участники клонировали кредитные карты и проводили фиктивные платежи, для чего использовали 43 POS-терминала, зарегистрированных на 29 несуществующих туристических объектов. Они размещали в соцсетях фиктивные объявления о сдаче в аренду домов и квартир и получали за бронирование деньги.

Незаконно полученные средства отмывались через сеть из 15 подставных лиц и 38 банковских счетов, выводились наличными и тратились в покупку автомобилей, ювелирных изделий и предметов роскоши, в том числе за рубежом.

Разбирательство находится на стадии предварительного расследования.

Фигурантам вменяется преступный сговор, использовании клонированных кредитных карт, мошенничество и отмывание денег.