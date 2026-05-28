Мошенничество с жильем и кредитным картами: белоруса арестовали в Италии

По данным итальянских правоохранителей, преступный синдикат действовал в городах Анцио и Неттуно (расположены в области Лацио). В период с 2022 по 2025 год группировка совершила более 1600 мошеннических действий против граждан Италии и других стран на общую сумму около 575 тысяч евро.