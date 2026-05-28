Дрон попал в здание нижегородского областного суда

Беспилотник попал в здание областного суда в Нижнем Новгороде ранним утром, 28 мая. Информацию в канале в Макс подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В результате налета вражеского дрона здание получило повреждения. По предварительной информации никто не пострадал.

Сейчас проходы около облсуда перекрыты, везде дежурят силовики. Жителей, разворачивают и направляют в обход.

Местные жители проснулись от громких звуков около 06:30, так как после самого удара в округе массово сработала сигнализация на автомобилях.