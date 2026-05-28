Гражданин Турции провернул аферу на 1 млрд тенге в Алматы

Гражданина Турции осудили за финансовые махинации в Алматы. Прокуратура посчитала приговор неполным в части конфискации имущества осужденного, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В Генеральной прокуратуре 28 мая 2026 года рассказали, что иностранец организовал незаконную схему по выписке фиктивных счет-фактур подконтрольными ему компаниями без реального выполнения работ и поставки товаров более чем на 1 млрд тенге.

«В результате преступных действий он получил имущественную выгоду, которую легализовал, приобретя нежилое помещение в столице и сдав его в аренду», — отметили в надзорном органе.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде лишения свободы, применив амнистию. Но вопрос об обязательной конфискации самого помещения и дохода от сдачи его в аренду в суде разрешен не был.

«По кассационному протесту вышестоящий суд изменил судебные акты. Осужденному назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества, и в собственность государства обращено нежилое помещение и доход результата сдачи в аренду», — сообщили в Генпрокуратуре.