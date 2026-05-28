Дроны атаковали здание суда в Нижнем Новгороде

Здание Нижегородского областного суда, расположенное в центральной части Нижнего Новгорода, получило повреждения вследствие атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в сервисе «Макс».
«Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда. На месте инцидента работают специалисты. Работа ПВО продолжается. Оперативные службы действуют в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности», — написал Никитин.
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.