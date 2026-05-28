Дроны атаковали здание суда в Нижнем Новгороде

Утром Нижегородская область подверглась атаке беспилотников. В результате повреждено здание областного суда в Нижнем Новгороде.

Источник: РИА "Новости"

Здание Нижегородского областного суда, расположенное в центральной части Нижнего Новгорода, получило повреждения вследствие атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в сервисе «Макс».

«Утром произошла атака БПЛА на Нижегородскую область, сбито несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет. В Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда. На месте инцидента работают специалисты. Работа ПВО продолжается. Оперативные службы действуют в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности», — написал Никитин.

