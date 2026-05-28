В Уфе бригадира осудят за смерть двух рабочих при падении башенного крана

Следком Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении бригадира монтажников компании «Энергетика», обвиняемого в нарушении правил при проведении строительных работ. Об этом сообщили в ведомстве.

Источник: МЧС РФ

В сентябре прошлого года на стройплощадке жилого комплекса в селе Миловке бригада под руководством обвиняемого исправляла ошибку монтажа секции башенного крана. Желая ускорить процесс, бригадир нарушил технологический регламент и правила промышленной безопасности, не дав команду зацепить балластный груз для уравновешивания крана. В результате дисбаланса многотонная стрела вместе с кабиной машиниста и монтажной обоймой опрокинулась.

На кране находились пятеро работников. Они упали со значительной высоты. Машинист и монтажник скончались в больнице от полученных тяжелых травм, еще двое получили травмы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительных заключением направили в суд для рассмотрения.