В Уфе бригадира осудят за смерть двух рабочих при падении башенного крана

В сентябре прошлого года на стройплощадке жилого комплекса в селе Миловке бригада под руководством обвиняемого исправляла ошибку монтажа секции башенного крана. Желая ускорить процесс, бригадир нарушил технологический регламент и правила промышленной безопасности, не дав команду зацепить балластный груз для уравновешивания крана. В результате дисбаланса многотонная стрела вместе с кабиной машиниста и монтажной обоймой опрокинулась.
На кране находились пятеро работников. Они упали со значительной высоты. Машинист и монтажник скончались в больнице от полученных тяжелых травм, еще двое получили травмы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительных заключением направили в суд для рассмотрения.