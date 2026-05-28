Шалабаев рассказал об отражении атаки БПЛА в Нижнем Новгороде и Кстове

Атака БПЛА отражалась в Нижнем Новгороде и Кстове в ночи 28 мая. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем канале МАКС.
«Зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания», — рассказал градоначальник.
По словам Шалабаева, все сигналы от местных жителей проверяют сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС города.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил он.
Как сообщалось ранее, повреждение в результате атаки беспилотников сегодня получило здание Нижегородского областного суда.
Территория оцеплена.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают