Шалабаев рассказал об отражении атаки БПЛА в Нижнем Новгороде и Кстове

Зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания.

Источник: Время

Атака БПЛА отражалась в Нижнем Новгороде и Кстове в ночи 28 мая. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем канале МАКС.

«Зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания», — рассказал градоначальник.

По словам Шалабаева, все сигналы от местных жителей проверяют сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС города.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил он.

Как сообщалось ранее, повреждение в результате атаки беспилотников сегодня получило здание Нижегородского областного суда.

Территория оцеплена.

