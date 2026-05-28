Здание суда пострадало из-за атаки ВСУ на Нижний Новгород

Украинские беспилотники совершили атаку на Нижний Новгород. В результате удара здание областного суда в центре города получило повреждения. Об этом в четверг сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет.
Всего, по данным Минобороны, за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 62 украинских беспилотника. Дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше