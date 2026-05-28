На пляжах Уэльса нашли сотни мертвых акул и морских животных

«Это было ужасно видеть. Масштаб просто шокировал — огромная сеть, полная рыбы и акул», — сказала она.
Женщина рассказала, что увидела большую сеть, заполненную мёртвой рыбой и акулами. По её словам, увиденное настолько потрясло её, что она задумалась отказаться от употребления рыбы.
Ранее необычное природное явление заметили и на побережье американского Сан-Франциско. Там пляжи оказались усыпаны тысячами синих желеобразных существ. На находку обратили внимание отдыхающие, после чего специалисты установили, что речь идёт о велеллах — колониальных морских организмах, которые считаются родственниками медуз и полипов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.