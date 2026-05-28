На пляжах Уэльса нашли сотни мертвых акул и морских животных

На побережье Уэльса обнаружили большое количество мёртвых акул и рыбы. Специалисты предполагают, что животных могло выбросить на берег после сброса прилова с рыболовецких судов. Одну из крупных находок сделала 65-летняя жительница Уэльса Полин Моррис во время прогулки с собаками по пляжу Пембри в графстве Кармартеншир. Об этом она рассказала «Би-би-си».