Под Ростовом мальчик догнал грабителя, укравшего пожертвования на нужды СВО

По данным ведомства, 10-летний Лев Легков находился в магазине, когда увидел, что незнакомец пытается украсть короб с пожертвованиями. Внутри находились деньги, которые местные жители собирали для участников СВО. Мальчик попытался остановить вора, но тот стал убегать, захватив с собой и копилку.