Прилёт БПЛА в здание Нижегородского областного суда: что известно?

Вражеские беспилотники атаковали Нижний Новгород в ночь на 28 мая, оперативные службы разбираются с последствиями.

Вражеские беспилотники атаковали Нижний Новгород в ночь на 28 мая, оперативные службы разбираются с последствиями.

Нижегородскую область атаковали вражеские БПЛА в ночь на 28 мая 2026 года. Как сообшило Минобороны России, всего над российскими регионами за ночь обезвредили 62 беспилотника, сколько именно над Нижегородской областью — не уточняется.

Атаку на регион прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он сообщил, что БПЛА сбили несколько, а работа ПВО не завершена, и призвал всех сохранять спокойствие и осторожность.

По словам главы региона, в областном центре повреждено здание областного суда, оперативные службы продолжают работать на месте, пострадавших, по предварительной информации, нет.

Областной суд расположен на улице Студенческой, в центре Нижнего Новгорода. Дворец правосудия был построен и введен в эксплуатацию в 2017 году на месте старой автостанции, фасад суда с большой площадью остекления, высокое здание видно издалека.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев уточнил, что атаке подверглось и Кстово (с 2025 года это часть областного центра). Повреждения получила кровля административного здания, возгорания не последовало, сообщил градоначальник. Оперативные службы продолжают проверять сигналы от местных жителей.

Между тем международный аэропорт Нижний Новгород сообщил, что с 4:01 28 мая принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими службами.

Напомним, ранее МИД России сообщил, что география атак на российские регионы расширилась, и отнёс Нижегородскую область к 23 субъектам РФ, подвергающихся таким атакам.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше