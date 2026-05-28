Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад о разваливающемся доме в Нижнем Новгороде

Нижегородцы записали обращение к главе СК РФ из-за переноса капремонта их аварийного здания на 2030 год.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обращению жителей аварийного многоквартирного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.

Поводом для вмешательства руководства ведомства стал видеоролик нижегородцев, опубликованный в социальных сетях. Жильцы пожаловались, что их дом находится в критическом состоянии, однако обещанные сроки капитального ремонта сдвинулись. Изначально работы планировали начать в 2025 году, но в итоге финансирование отложили до 2030 года.

В настоящее время региональным следственным управлением по данному факту уже расследуется уголовное дело. Руководитель областного СУ СК Айрат Ахметшин должен доложить Александру Бастрыкину о ходе расследования и мерах, принимаемых для восстановления жилищных прав граждан.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о расследовании избиения нижегородской школьницы.