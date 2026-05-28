Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС заявил, что Запад не осмелится развязать новый конфликт, если Белоруссия и Россия дадут серьезный ответ на провокации против Минска.
По словам Азарова, западные страны постоянно подталкивают Украину к провоцированию конфликтов — уже не только с Россией, но и с Белоруссией. Он также отметил, что визит в Киев белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, признанной в Белоруссии виновной в госизмене, свидетельствует о подготовке крупномасштабной провокации.
Экс-премьер подчеркнул, что все будет зависеть от реакции союзных государств. Если последует серьезное предупреждение, Запад «вряд ли осмелится» на развязывание еще одного конфликта.
22 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев отказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко в визите для переговоров с Владимиром Зеленским. Вместо этого Украина приняла белорусскую оппозиционерку. Светлана Тихановская прибыла с визитом в Киев 25 мая.
Ее визит на Украину ранее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как писал KP.RU, дипломат заявила, что теперь Тихановской стоит посетить Старобельск — город, где украинские боевики атаковали колледж.