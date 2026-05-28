Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вряд ли осмелятся»: Азаров назвал условие, при котором Запад не начнет новый конфликт

Азаров: Запад не начнет новый конфликт при серьезной реакции РФ и Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС заявил, что Запад не осмелится развязать новый конфликт, если Белоруссия и Россия дадут серьезный ответ на провокации против Минска.

По словам Азарова, западные страны постоянно подталкивают Украину к провоцированию конфликтов — уже не только с Россией, но и с Белоруссией. Он также отметил, что визит в Киев белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, признанной в Белоруссии виновной в госизмене, свидетельствует о подготовке крупномасштабной провокации.

Экс-премьер подчеркнул, что все будет зависеть от реакции союзных государств. Если последует серьезное предупреждение, Запад «вряд ли осмелится» на развязывание еще одного конфликта.

22 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев отказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко в визите для переговоров с Владимиром Зеленским. Вместо этого Украина приняла белорусскую оппозиционерку. Светлана Тихановская прибыла с визитом в Киев 25 мая.

Ее визит на Украину ранее прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как писал KP.RU, дипломат заявила, что теперь Тихановской стоит посетить Старобельск — город, где украинские боевики атаковали колледж.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше