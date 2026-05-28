В нижегородском суде из-за атаки БПЛА отменили запланированные процессы

Судебные процессы, которые были запланированы на 28 мая в Нижегородском областном суде, перенесены. Об этом сообщается на странице судебной инстанции «ВКонтакте».
Новые даты заседаний будут опубликованы позже на сайте суда, о них обещают своевременно сообщить участникам процессов.
Напомним, утром 28 мая беспилотник попал в здание суда в Нижнем Новгороде. Сейчас на месте дежурят правоохранители, проходы к нему перекрыты.
Как уточнил губернатор Глеб Никитин, в небе над областью сбито несколько дронов. Работа расчетов ПВО продолжается.
