Все заседания в областном суде Нижнего Новгорода перенесли на новые даты

Все судебные заседания, которые должны были пройти 28 мая 2026 года в Нижегородском областном суде, перенесли. Всему виной — атака беспилотника, попавшего в крышу здания.
Как сообщается на сайте ведомства, новые даты заседаний станут известны позже. Участников процессов уведомят.
Напомним, что сегодня, 28 мая, утром над территорией России сбили 62 украинских БПЛА. Несколько из них уничтожили над Нижним Новгородом и Кстовом. По предварительным данным, пострадавших нет, работа ПВО продолжается. В результате атаки повреждения получило лишь здание облсуда — там пострадала кровля, последующего возгорания не было. Проезд возле облсуда перекрыт с раннего утра.
Из-за дальнейшей угрозы атаки беспилотников нижегородский аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Что делать при атаке беспилотника и как распознать угрозу?