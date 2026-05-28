В Хабаровске подростку, укравшему призы из автомата, грозит срок

В Хабаровске по подозрению в краже призов из игрового автомата задержан 16-летний подросток. Парню грозит реальный срок.
Как сообщили в УМВД России по региону, кражу обнаружил владелец автомата. Предприниматель приехал проверить оборудование, установленное в магазине на улице Кола Бельды, и увидел, что в аппарате срезаны нити, на которых были подвешены призы. А из автомата пропали деньги, умная колонка и мягкая игрушка.
Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 16-летний житель Железнодорожного района. Похищенное изъято, на мать юноши составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.