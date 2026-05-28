Отменены все запланированные на 28 мая заседания в Нижегородском облсуде

Все судебные процессы, запланированные на 28 мая 2026 года в Нижегородском областном суде, официально перенесены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Это решение напрямую связано с утренними событиями в Нижнем Новгороде, когда в результате атаки беспилотных летательных аппаратов здание областного суда получило повреждения кровли, а в районе местной авиагавани ввели жесткие ограничения на полеты. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы и профильные специалисты.
Точные даты, на которые сдвинулись заседания, будут опубликованы на официальном сайте Нижегородского областного суда. В пресс-службе уточнили, что все участники текущих процессов будут своевременно и индивидуально уведомлены о времени проведения новых слушаний.