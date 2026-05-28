В Красноярске перед судом предстанет рецидивист за насилие и грабежи

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в грабеже и убийстве.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске перед судом предстанет 39-летний рецидивист за насилие и грабежи. По версии прокуратуры, житель села Вершино-Рыбное освободился из колонии и должен был встать на учет в Партизанском округе, однако вместо этого уехал в краевой центр.

Первой жертвой стала его знакомая, у которой он проживал в квартире на улице Новгородской. Увидев в кошельке женщины деньги, сельчанин схватил нож и нанес хозяйке множественные удары. Она погибла на месте.

После этого агрессор позвал друга, попросил его помочь спрятать тело и вынести вещи из квартиры. Из квартиры жертвы исчезли деньги, телефон, техника и личные вещи.

Через несколько дней история повторилась в другой квартире — на Джамбульской. Там он выпивал со приятелем, который ранее помогал ему скрывать следы первого преступления. Конфликт закончился так же, как и предыдущая история: рецидивист забрал имущество убитого и убежал.

Вину он признал лишь частично. Прокуратура утвердила ему обвинение в убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем, а также в разбое, мошенничестве и уклонении от административного надзора.