В Красноярске перед судом предстанет рецидивист за насилие и грабежи

В Красноярске перед судом предстанет 39-летний рецидивист за насилие и грабежи. По версии прокуратуры, житель села Вершино-Рыбное освободился из колонии и должен был встать на учет в Партизанском округе, однако вместо этого уехал в краевой центр.
Первой жертвой стала его знакомая, у которой он проживал в квартире на улице Новгородской. Увидев в кошельке женщины деньги, сельчанин схватил нож и нанес хозяйке множественные удары. Она погибла на месте.
После этого агрессор позвал друга, попросил его помочь спрятать тело и вынести вещи из квартиры. Из квартиры жертвы исчезли деньги, телефон, техника и личные вещи.
Через несколько дней история повторилась в другой квартире — на Джамбульской. Там он выпивал со приятелем, который ранее помогал ему скрывать следы первого преступления. Конфликт закончился так же, как и предыдущая история: рецидивист забрал имущество убитого и убежал.
Вину он признал лишь частично. Прокуратура утвердила ему обвинение в убийстве двух лиц, сопряженном с разбоем, а также в разбое, мошенничестве и уклонении от административного надзора.