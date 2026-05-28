Убийство семьи в Атырауской области: конвой доставил обвиняемого в зал суда

В Атырау сегодня, 28 мая, продолжился судебный процесс по резонансному делу об убийстве семьи из четырех человек из села Жангельдин, передает «Ак Жайык».

Источник: Nur.kz

Заседание, назначенное на 10:00, началось с задержкой почти на полчаса. Около 10:30 конвой доставил в зал суда 30-летнего Султана Сарсемалиева, обвиняемого в убийстве четырех родственников своей бывшей супруги. Следом в зал вошла председательствующая судья Зарема Хамидуллина.

До начала рассмотрения дела один из родственников потерпевшей стороны отметил, что сегодня день рождения Максота Мукангалиева — отца бывшей супруги подсудимого Акбаян Мукангалиевой, который также числится среди погибших.

Судья разъяснила подсудимому его конституционные права и порядок судебного разбирательства в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. На предварительном заседании 18 мая был оглашен обвинительный акт.

По данным прокуратуры, Сарсемалиеву предъявлены обвинения сразу по 13 статьям Уголовного кодекса, включая убийство, мошенничество, кражу и незаконное изъятие документов. По версии следствия, первое преступление произошло в 2025 году. Спустя несколько месяцев были убиты еще три человека.

Сарсемалиев и Мукангалиева официально развелись в 2022 году, объяснив это несовместимостью характеров. У них осталось пятеро детей, которые сейчас находятся в детском доме. Также в суде сообщили, что защиту Султана Сарсемалиева будут осуществлять два адвоката. Кроме того, в отношении него подан гражданский иск на сумму более 2 миллионов тенге.

Гособвинитель Мирас Бауыржанов начал заново читать обвинительный акт. Ранее подсудимый отказался от суда присяжных. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Судебное разбирательство продолжается.