Убийство семьи в Атырауской области: конвой доставил обвиняемого в зал суда

Заседание, назначенное на 10:00, началось с задержкой почти на полчаса. Около 10:30 конвой доставил в зал суда 30-летнего Султана Сарсемалиева, обвиняемого в убийстве четырех родственников своей бывшей супруги. Следом в зал вошла председательствующая судья Зарема Хамидуллина.
До начала рассмотрения дела один из родственников потерпевшей стороны отметил, что сегодня день рождения Максота Мукангалиева — отца бывшей супруги подсудимого Акбаян Мукангалиевой, который также числится среди погибших.
Судья разъяснила подсудимому его конституционные права и порядок судебного разбирательства в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. На предварительном заседании 18 мая был оглашен обвинительный акт.
По данным прокуратуры, Сарсемалиеву предъявлены обвинения сразу по 13 статьям Уголовного кодекса, включая убийство, мошенничество, кражу и незаконное изъятие документов. По версии следствия, первое преступление произошло в 2025 году. Спустя несколько месяцев были убиты еще три человека.
Сарсемалиев и Мукангалиева официально развелись в 2022 году, объяснив это несовместимостью характеров. У них осталось пятеро детей, которые сейчас находятся в детском доме. Также в суде сообщили, что защиту Султана Сарсемалиева будут осуществлять два адвоката. Кроме того, в отношении него подан гражданский иск на сумму более 2 миллионов тенге.
Гособвинитель Мирас Бауыржанов начал заново читать обвинительный акт. Ранее подсудимый отказался от суда присяжных. Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.
Судебное разбирательство продолжается.