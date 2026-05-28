Заседания в Нижегородском областном суде перенесли после атаки БПЛА

Судебные процессы, запланированные на 28 мая в Нижегородском областном суде, перенесены, сообщили в суде. Решение принято после ночной атаки БПЛА, при которой здание суда получило повреждения.
«Судебные процессы, запланированные на 28 мая 2026 года в Нижегородском областном суде, перенесены. Даты перенесенных заседаний будут опубликованы на сайте суда. Участники процессов будут своевременно уведомлены», — указано на сайте суда.
Над Нижегородской областью за ночь сбили несколько БПЛА. Никто не пострадал. В общей сложности в течение ночи силы ПВО уничтожили 62 БПЛА над шестью российскими регионами.