В Перми опубликовали видео с избиением студента около техникума

Видео с избиением студента около техникума промышленных и информационных технологий появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь».
На кадрах видно, что мужчина в неадекватном состоянии наносит юноше удары руками по голове и хватает за волосы. Также он выкрикивает нецензурные выражения в сторону парня.
Очевидцы предполагают, что прохожий агрессивно отреагировал на длинные волосы студента. По словам авторов поста, инцидент произошёл 27 мая.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в УМВД по городу Перми, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, 15-летнего пермяка наградил глава МВД РФ Колокольцев за помощь в задержании беглеца с наркотиками.