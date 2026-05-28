Участницу ОПГ на Урале будут судить за хищения у 412 граждан при аренде

Следствие установило, что житель Екатеринбурга создал ОПГ для хищения денег у граждан, нуждающихся в жилье. В нее он вовлек обвиняемую. Участники группы размещали в интернете объявление о сдаче жилья со свежим ремонтом по низкой стоимости в конкретном населенном пункте. Клиентам они сообщали, что контакты собственника жилья будут предоставлены только после заключения с агентством договора и внесения комиссии. Для конспирации организатор разработал систему отказа клиенту в заселении и возврате денег. Офисные помещения организации постоянно менялись.