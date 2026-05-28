Сожгли, закопали, развеяли прах: СК расследует убийство иностранца в Гомеле

Сотрудники областного следственного управления совместно с милицией устанавливают обстоятельства произошедшего.
«По подозрению в совершении преступления задержаны 53-летняя сожительница мужчины и ее 18-летний сын», — говорится в сообщении УСК.
Предварительно удалось выяснить, что убийство было совершено в ночь на воскресенье 24 мая после конфликта, который закончился поножовщиной. Женщина ударила своего сожителя ножом, после чего они вместе с сыном решили скрыть следы преступления, сообщает СК.
«Тело жертвы вывезли на территорию частного дома, сожгли на приусадебном участке, а костные останки закопали», — рассказали следователи.
Затем фигуранты, опасаясь, что прах убитого все-таки может быть обнаружен, развеяли его по огороду, а затем перекопали огород, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси.
На месте преступления работала следственно-оперативная группа с привлечением криминалистов и экспертов Госкомитета судебных экспертиз, осмотрены квартира, загородный участок и автомобиль фигурантов. Будет проведен ряд экспертиз.
В настоящее время женщина и ее сын задержаны, возбуждено уголовное дело по п.15, ч.2 ст. 139 (убийство группой лиц) белорусского УК.
С подозреваемыми проводятся следственные действия, добавили в Следственном комитете.