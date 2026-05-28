В Курской области в результате ударов ВСУ пострадали девять человек

Погибших в результате атаки ВСУ на Курскую область нет.

Источник: Комсомольская правда

За сутки над Курской областью сбито 97 украинских беспилотников различного типа. Об этом в мессенджере «Макс» в четверг написал губернатор региона Александр Хинштейн.

«Всего в период с 09:00 27 мая до 09:00 28 мая сбито 97 вражеских беспилотников различного типа. 93 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. 16 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал Хинштейн.

В результате ударов в слободе Белой Беловского района пострадали девять человек. Восемь из них госпитализированы.

Также повреждены линии электропередачи и два автомобиля. Полностью сгорел магазин стройматериалов. Повреждения получили фасад и остекление ветеринарной аптеки, крыша частного дома, еще одно домовладение сгорело полностью. В Хомутовском районе зафиксированы повреждения энергообъекта. Четыре населенных пункта остались без света. В селе Надейка полностью сгорел автомобиль. В селе Крупец разрушено здание сельсовета. Погибших, как уточнил Хинштейн, нет.

Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше