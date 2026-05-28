В Приморье женщину осудили на семь лет за убийство мужа ножом

Пограничный районный суд Приморского края приговорил 59-летнюю жительницу села Барабаш-Левада к семи годам колонии общего режима за убийство супруга. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».
В октябре 2025 года женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с мужем и нанесла ему несколько ударов ножом в шею, лицо и грудную клетку. От полученных ран потерпевший скончался на месте.
В суде подсудимая свою вину отрицала и заявила, что в момент преступления крепко спала после спиртного и снотворного, а к смерти мужа якобы причастны неизвестные ей люди. Однако в ходе следствия она давала другие показания и признавала, что убила супруга во время конфликта на почве алкоголя. Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 105 УК РФ.