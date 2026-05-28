Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США начали расследование из-за мошенничества с билетами на ЧМ

Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси направили ФИФА официальные судебные повестки, что стало реакцией на многочисленные жалобы о мошеннических действиях со стороны организации.

Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси направили ФИФА официальные судебные повестки, что стало реакцией на многочисленные жалобы о мошеннических действиях со стороны организации. Министерство юстиции Калифорнии, в свою очередь, запросило у ФИФА пояснения по аналогичным вопросам.

Руководители прокуратур двух штатов — Летиция Джеймс из Нью-Йорка и Дженнифер Дэвенпорт из Нью-Джерси — объявили о начале расследования в отношении Международной федерации футбола. Причиной стали претензии к так называемому динамическому ценообразованию, а также обвинения в обмане граждан. Прокуроры уже вручили ФИФА повестки, о чём сообщили в совместном пресс-релизе.

«Жители Нью-Йорка долгие годы мечтали о том, что чемпионат мира по футболу пройдет рядом с их домами, и они вправе рассчитывать на честную возможность приобрести билеты по разумной цене», — отметила Джеймс. — «Никто не должен становиться жертвой обмана и переплачивать за места. Болельщики обязаны быть уверены, что купленный билет в точности соответствует тому, что они в итоге получат».

Её коллега Дэвенпорт добавила: «В вопросах продажи билетов достаточно просто говорить правду. Однако ФИФА превратила процесс покупки билета на чемпионат мира в цепочку путаницы, намеренно созданного дефицита и чрезмерно завышенных цен — и всё это ложится на плечи потребителей и тех, кто честно трудится в Нью-Джерси».

В Нижегородской области дрон повредил здание областного суда.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше