В США начали расследование из-за мошенничества с билетами на ЧМ

Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси направили ФИФА официальные судебные повестки, что стало реакцией на многочисленные жалобы о мошеннических действиях со стороны организации. Министерство юстиции Калифорнии, в свою очередь, запросило у ФИФА пояснения по аналогичным вопросам.
Руководители прокуратур двух штатов — Летиция Джеймс из Нью-Йорка и Дженнифер Дэвенпорт из Нью-Джерси — объявили о начале расследования в отношении Международной федерации футбола. Причиной стали претензии к так называемому динамическому ценообразованию, а также обвинения в обмане граждан. Прокуроры уже вручили ФИФА повестки, о чём сообщили в совместном пресс-релизе.
«Жители Нью-Йорка долгие годы мечтали о том, что чемпионат мира по футболу пройдет рядом с их домами, и они вправе рассчитывать на честную возможность приобрести билеты по разумной цене», — отметила Джеймс. — «Никто не должен становиться жертвой обмана и переплачивать за места. Болельщики обязаны быть уверены, что купленный билет в точности соответствует тому, что они в итоге получат».
Её коллега Дэвенпорт добавила: «В вопросах продажи билетов достаточно просто говорить правду. Однако ФИФА превратила процесс покупки билета на чемпионат мира в цепочку путаницы, намеренно созданного дефицита и чрезмерно завышенных цен — и всё это ложится на плечи потребителей и тех, кто честно трудится в Нью-Джерси».
