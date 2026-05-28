В Севастополе мужчина угнал Mercedes для поездки на пикник с шашлыками

35-летний мужчина из Свердловской области, прогуливаясь по Севастополю, увидел в одном из дворов Mercedes-Benz. Иномарка оказалась не заперта, злоумышленник сел за руль и поехал покататься, а затем — на пикник с шашлыками. Машину законному владельцу он вернул только на следующий день — припарковал неподалеку от того места, где взял.
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили и задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело (“Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)” и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — говорится в сообщении МВД по региону.
Спонтанное желание прокатиться на чужом автомобиле может обернуться угонщику наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет, подытожили в ведомстве.
