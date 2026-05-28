В Севастополе мужчина угнал Mercedes для поездки на пикник с шашлыками

35-летний мужчина из Свердловской области, прогуливаясь по Севастополю, увидел в одном из дворов Mercedes-Benz. Иномарка оказалась не заперта, злоумышленник сел за руль и поехал покататься, а затем — на пикник с шашлыками. Машину законному владельцу он вернул только на следующий день — припарковал неподалеку от того места, где взял.