Конфликт на Белореченской улице перерос в смертельное побоище. После убийства главный фигурант и двое свидетелей сели в машину и попытались скрыться в сторону белорусской границы. Однако столичные оперативники перехватили беглецов в Смоленской области. Всего задержаны 15 участников драки.
Драка на парковке в Москве закончилась убийством и погоней до Смоленской области
Конфликт на Белореченской улице перерос в смертельное побоище. После убийства главный фигурант и двое свидетелей сели в машину и попытались скрыться в сторону белорусской границы. Однако столичные оперативники перехватили беглецов в Смоленской области. Всего задержаны 15 участников драки.