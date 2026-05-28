Иностранец убил мужчину во время драки на парковке на юго-востоке Москвы

Иностранец зарезал мужчину во время драки на парковке на Белореченской улице на юго-востоке Москвы. После совершения преступления он попытался скрыться из России. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— Между группой иностранных граждан произошла потасовка, в ходе которой один из участников получил проникающее ножевое ранение в область грудной клетки. Остальные участники конфликта скрылись с места происшествия, — рассказали на сайте ведомства.
На место вызвали скорую помощь. Потерпевший скончался по дороге в больницу. Правоохранители задержали подозреваемого в Смоленской области. Вместе с ним страну пытались покинуть еще двое мужчин. Они проходят по делу как свидетели. Силовики также задержали более 15 иностранцев, принимавших участие в драке. Полицейские выяснят, законно ли они находились на территории РФ.
В ноябре прошлого года суд вынес приговор Шахину Аббасову, зарезавшему байкера на парковке на Краснодарской улице в Москве. Мужчина получил 17 лет колонии. Что известно об убийстве — в материале «Вечерней Москвы».