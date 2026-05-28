14-летний подросток перевернулся на квадроцикле в Красноярском крае

Школьник с травмами попал в больницу.

В Ирбейском районе 14-летний подросток перевернулся на квадроцикле и попал в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Накануне вечером у деревни Михайловка произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя квадроцикла. По предварительным данным, 36-летний отец поехал проверять квадроцикл «Vento», который собирался купить, а затем предложил покататься и своему 14-летнему сыну. Катаясь на поляне, подросток не справился с управлением и перевернулся.

В результате юношу с множественными ссадинами и ушибами госпитализировали.

На отца составили административный материал за передачу транспортного средства лицу без прав. Информацию также направили в ПДН — решается вопрос о привлечении родителя к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее мы сообщали, что девятиклассник скончался в день последнего звонка в Красноярске.