14-летний подросток перевернулся на квадроцикле в Красноярском крае

В Ирбейском районе 14-летний подросток перевернулся на квадроцикле и попал в больницу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Накануне вечером у деревни Михайловка произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя квадроцикла. По предварительным данным, 36-летний отец поехал проверять квадроцикл «Vento», который собирался купить, а затем предложил покататься и своему 14-летнему сыну. Катаясь на поляне, подросток не справился с управлением и перевернулся.
В результате юношу с множественными ссадинами и ушибами госпитализировали.
На отца составили административный материал за передачу транспортного средства лицу без прав. Информацию также направили в ПДН — решается вопрос о привлечении родителя к ответственности за ненадлежащее воспитание.
