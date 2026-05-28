Отара овец разгромила памятный геоглиф в Хакасии спустя две недели после посадки

«В результате проведенных мероприятий, опроса свидетелей и сбора доказательств, полицейские установили, что повредила и частично уничтожила саженцы сосен бесконтрольно пасущаяся отара овец. Точный размер ущерба устанавливается», — говорится в сообщении.
Предполагаемым владельцем животных оказался житель Абакана 1998 года рождения. Сейчас сотрудники МВД продолжают проверку и устанавливают размер причинённого ущерба.
Памятный геоглиф появился 15 мая в аале Сапогов. Тогда более 350 человек высадили свыше шести тысяч сеянцев сосны в рамках акции «Сад памяти». В республиканском Минлесхозе отмечали, что участок был огорожен забором для защиты от скота.
