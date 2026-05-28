Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Шалабаев прокомментировал атаку БПЛА на Нижний Новгород 28 мая

По словам главы города, в результате атаки никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев прокомментировал произошедшую утром 28 мая атаку украинских беспилотников на столицу Приволжья. По его словам, сейчас районные администрации отрабатывают все поступающие от жителей сигналы. По предварительным данным, пострадавших нет.

— С ночи в Нижнем Новгороде и Кстово отражалась атака БПЛА. В результате были зафиксированы локальные повреждения кровли административного здания без последующего возгорания. Сейчас все сигналы от местных жителей проверяют сотрудники районных администраций и управления ГО ЧС города, — рассказал Юрий Шалабаев.

Напомним, ранее мы писали, что всего над российскими регионами минувшей ночью были уничтожены 62 беспилотника. Несколько из них были сбиты над Нижегородской областью. По словам губернатора Глеба Никитина, в результате атаки было повреждено здание областного суда.

— На месте инцидента работают специалисты. Работа ПВО продолжается. Оперативные службы действуют в усиленном режиме. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, — призвал нижегородцев Глеб Никитин.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше