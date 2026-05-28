«Тело сожгли на приусадебном участке, а кости закопали». В Гомеле 53-летняя сожительница с сыном задержаны за жуткое убийство 31-летнего мужчины

Жительница Гомеля вместе с сыном убила своего сожителя, сообщили в Следственном комитете.
Предварительно установлено, что убийство было совершено ночью с 23 на 24 мая. Вечером между 53-летней гомельчанкой и ее 31-летним сожителем-иностранцем произошел конфликт. Во время ссоры белоруска ножом ударила мужчину, из-за чего тот скончался.
После этого женщина вместе со своим 18-летним сыном попыталась скрыть следы преступления. Они вывезли тело на территорию частного дома, сожгли труп на приусадебном участке, а кости затем закопали.
Следователи и эксперты нашли и изъяли улики в квартире, автомобиле и на приусадебном участке обвиняемой. Они изъяты для экспертных исследований.
Задержанном матери и сыну инкриминируют убийство, совершенное группой лиц (п. 15, ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси). Они участвуют в следственных действиях.
