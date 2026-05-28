Под Волгоградом экс-главврача ЦРБ осудили на 4 года за получение взяток

Следствием было установлено, что течение четырёх лет, занимая должность заместителя главного врача и одновременно работая участковым врачом-терапевтом, обвиняемая систематически получала от граждан незаконное вознаграждение за открытие и продление листков временной нетрудоспособности. При этом медицинские документы оформлялись без фактического осмотра и посещения пациентов, что позволяло им уклоняться от работы и иных обязанностей.