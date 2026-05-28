Под Волгоградом экс-главврача ЦРБ осудили на 4 года за получение взяток

В Волгоградской области экс-главврачу одной из ЦРБ назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы за получение взяток. Об этом сообщили 28 мая в СУ СКР по региону.

Как ранее сообщалось информагентством, руководящий сотрудник медучреждения по поликлинической работе обвинялась в совершении 48 эпизодов получения взяток и служебного подлога (ст. 290, ст. 291.2, ст. 292 УК РФ).

Следствием было установлено, что течение четырёх лет, занимая должность заместителя главного врача и одновременно работая участковым врачом-терапевтом, обвиняемая систематически получала от граждан незаконное вознаграждение за открытие и продление листков временной нетрудоспособности. При этом медицинские документы оформлялись без фактического осмотра и посещения пациентов, что позволяло им уклоняться от работы и иных обязанностей.

По информации V102.RU, на взяточничестве «погорела» заместитель главврача Городищенской ЦРБ. Отбывать свое наказание она будет в исправительной колонии общего режима.