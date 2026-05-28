Суд в Екатеринбурге изъял имущество семей Бикова и Боброва

Ранее, в сентябре 2025 года в Екатеринбурге стартовал процесс по первому иску Генпрокуратуры. Ведомство требовало национализировать активы бизнесменов. По версии Генпрокуратуры, бенефициары незаконно получили контроль над объектами энергетической инфраструктуры УрФО, в том числе «Корпорация СТС» и «Облкоммунэнерго» В Октябре 2025 года иск удовлетворили, однако бывшие владельцы безуспешно пытаются обжаловать это решение.