Медведь загрыз профессионального бойца ММА

Индийский профессиональный боец смешанных единоборств (ММА) Хришикеш Колот погиб в результате нападения медведя на территории Канады. Эту информацию распространил телеканал СВС.
Трагическое событие произошло в начале мая в северной части провинции Саскачеван, однако общественность узнала о нем только на текущей неделе. Колоту было 27 лет. Он переехал в Канаду из Индии три года назад. Помимо выступлений в ММА, мужчина работал на канадскую компанию, которая занимается освоением урановых месторождений в отдаленных районах Саскачевана. Нападение медведя случилось прямо на территории рудника, после чего хищника ликвидировали.
Церемония прощания с погибшим состоится в Индии в ближайшие дни.
Случаи нападения медведей на людей в Канаде фиксируются нечасто и обычно происходят в лесных зонах. Один из последних смертельных инцидентов был отмечен в 2023 году — тогда жертвами гризли стали два человека в национальном парке Банф.
