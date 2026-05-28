В Ялте обрушилась подпорная стена

В Ялте произошло обрушение подпорной стены реки Дерекойка (Быстрая) в районе подземного перехода от сквера Шевченко к Овощному рынку.
Первый заместитель главы администрации Ялты Сергей Олефиренко рассказал, что по вопросу капитального ремонта уже состоялось заседание технического совета. Перед этим были проведены предварительные обследования с фотофиксацией. План ремонта обсудили с руководителями ресурсных организаций, которые будут участвовать в предстоящих работах.
«Обсудили детали, выслушали предложения. Пристальное внимание уделили “Крымгазсетям”, “Водоканалу” и тепловикам (их коммуникации требуют особой защиты). На период работ готовим временную схему движения транспорта», — сообщил Олефиренко.
Все собранные данные обобщат при разработке предпроектных решений и дополнят результатами исследований. Затем обновленную документацию снова согласуют.