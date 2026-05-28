Силовики задержали иностранца, оборудовавшего нарколабораторию в Мытищах

Злоумышленник варил запрещенные вещества с ноября прошлого года. В ходе обысков в доме нашли бутылки с химическими жидкостями, вакуумный насос, респираторы, электронные весы и другие предметы, важные для следствия. В одном из обнаруженных контейнеров находилось почти полкилограмма метадона. В отношении иностранца завели уголовное дело. Его отправили в СИЗО.