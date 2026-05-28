Силовики задержали иностранца, оборудовавшего нарколабораторию в Мытищах

Полицейские задержали иностранца, который арендовал дом в деревне Протасово в городском округе Мытищи и организовал там нарколабораторию. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
— Задержали 37-летнего жителя ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Злоумышленник варил запрещенные вещества с ноября прошлого года. В ходе обысков в доме нашли бутылки с химическими жидкостями, вакуумный насос, респираторы, электронные весы и другие предметы, важные для следствия. В одном из обнаруженных контейнеров находилось почти полкилограмма метадона. В отношении иностранца завели уголовное дело. Его отправили в СИЗО.
Ранее в Подмосковье задержали уроженца Нижегородской области, который организовал нарколабораторию в поселке Селятино. В частном доме нашли производные N-метилэфедрона, канистры с жидкостями и другие улики. Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.