Рецидивист разбил стекло автобуса на Ветеранов

Вечером 20 мая правоохранителям поступили сведения от 45-летнего водителя маршрута № 242 о том, что на остановке общественного транспорта двое пассажиров разбили окно аварийным молотком. На улице Лени Голикова 27 мая по подозрению поймали 26-летнего рецидивиста из Пушкина. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.